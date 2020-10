Gəncədə yaralanan şəxslərin siyahısı açıqlandı

Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu Gəncə şəhəri ərazisinə düşən dağıdıcı xassəli mərmilərin düşməsi nəticəsində yaralı olan şəxslərin siyahısını elan edib.

Bu barədə Metbuat.az-a Baş Prokurorluqdan məlumata verilib:



1988-ci il təvəlüdlü Əsədova Səkinə Həsən qızı



1962-ci il təvəlüdlü Əliyeva Mətanət Fəxrəddin qızı



2004-cü il təvəlüdlü Abdullayev Məleykə Tapdıq qızı



1958-ci il təvəlüdlü Qasımova İradə Cəmil qızı



1973-cü il təvəlüdlü Abdullayev Tapdıq Əmiraslan oğlu



1993-cü il təvəlüdlü Yolçuyeva Aytən Yolçu qızı



2011-ci il təvəlüdlü İbrahimov Fərid Faiq oğlu



1984-cü il təvəlüdlü Əliyev Vüsalə Rza qızı



1958-ci il təvəlüdlü Zərgərova Rahilə Meydan qızı



2019-cu il təvəlüdlü Eyubova Zəhra Xəyyam qızı



1955-ci il təvəlüdlü Əliyeva Rəna Qüdrət qızı



1976-ci il təvəlüdlü İbrahimova Fatella Sabir qızı



1943-cü il təvəlüdlü Qriqovna Mina Roman qızı



2010-cu il təvəlüdlü Əliyev Turqay Azər oğlu



1988-ci il təvəlüdlü Əliyev Aqil Azər oğlu



1976-ci il təvəlüdlü Mamedova Bəyaz Mirzə qızı



2013-cü il təvəlüdlü İbrahimova Banu Faiq qızı



1995-ci il təvəlüdlü İbrahimova Əfsanə Ziyəddin qızı



1995-ci il təvəlüdlü İbrahimov Royal Ramiz oğlu



1968-ci il təvəlüdlü İbrahimov Ramiz Əli oğlu



1944-cü il təvəlüdlü Qənbərova Sevil Ələkbər qızı



1995-ci il təvəlüdlü İbrahimova Təranə Zülfüqar qızı



1968-ci il təvəlüdlü Tağıyeva Kəmalə Vaqif qızı



1943-cü il təvəlüdlü Belarus vətəndaşı Qriqoryan Ko Roman qızı



1961-ci il təvəlüdlü Ələkbərova Kubra Məcid qızı



1981-ci il təvəlüdlü Ələsgərova Rübalə Cərgəz qızı



2016-ci il təvəlüdlü Hacıyev Malik Aman oğlu



1973-cü il təvəlüdlü Əhmədov Müşfiq Valeh oğlu



1976-ci il təvəlüdlü Nağıyev İrza Əhəd oğlu



İbrahimli Emil Emin oğlu



İsmayılova Aynur Faiq qızı



1981-ci il təvəllüdlü Rəşad İsmayılov



1994-cü il təvəllüdlü Qasımova Pərvin Nüsrəddin qızı

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.