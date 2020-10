Ordumuzun işğaldan azad etdiyi ərazilər - SİYAHI

Azərbaycan Ordusunun sentyabrın 27-dən başlayan əks-hücum əməliyyatları uğurla davam edir. Geridə qalan bir həftə ərzində bəzi ərazilərimiz işğaldan azad edilib.

İşğaldan azad edilən ərazilərimiz aşağıdakılardır:



1. Suqovuşan (Tərtər)



2. Qaraxanbəyli (Füzuli)



3. Qərvənd (Füzuli)



4. Horadiz kəndi (Füzuli)



5. Böyük Mərcanlı (Cəbrayıl)



6. Nüzgar (Cəbrayıl)



7. Talış kəndi (Tərtər)



8. Mehdili (Cəbrayıl)



9. Çaxırlı (Cəbrayıl)



10. Aşağı Maralyan (Cəbrayıl)



11. Şəybən (Cəbrayıl)



12. Quycaq (Cəbrayıl)



13. Aşağı Əbdülrəhmanlı (Füzuli)



14. Yuxarı Əbdülrəhmanlı (Füzuli)



15. Cəbrayıl şəhəri və rayonunun bir neçə kəndi



Bundan əlavə, strateji əhəmiyyətə malik Murovdağ zirvəsi və bir çox mövqelər işğaldan azad olunub.

