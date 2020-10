Mehriban Əliyeva: Qələbələrimizə sevinən hər kəsi təbrik edirəm!

Bütün Azərbaycan xalqını və bizim qələbələrimizə sevinən hər kəsi səmimi-qəlbdən təbrik edirəm!

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın rəsmi "İnstagram" səhifəsində edilən paylaşımda qeyd edilir:



