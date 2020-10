Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev özünün "Twitter" səhifəsində paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısı bu sözləri yazıb:

"Bu gün Cəbrayıl rayonunun Karxulu, Şükürbəyli, Çərəkən, Daşkəsən, Horovlu, Mahmudlu, Cəfərabad, Yuxarı Maralyan, Decal kəndləri işğaldan azad edilmişdir. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır!"

Qeyd edək ki, bundan başqa, Cəbrayıl şəhəri də erməni işğalından azad edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.