Azərbaycan ordusunun işğaldan azad etdiyi Cəbrayıl rayonunun görüntüləri yayılıb.

Görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb.

Araz çayı boyunca sürətlə hərəkət edən avtomobildən edilən çəkilişdə tarixi Xudafərin körpüsü də görüntülənib.

Sözügedən videonu təqdim edirik.

