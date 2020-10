Ermənistanın azərbaycanlı mülki şəxslərə qarşı dövlət terroru davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün “Twitter” hesabındakı paylaşımında bildirib.

"Bir neçə dəqiqə əvvəl Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın Mingəçevir sənaye şəhərinə qarşı raket hücumu təşkil etdi. Mingəçevirdə su anbarı və əsas elektrik stansiyası var. Çarəsizliyin barbar ifadəsi"

