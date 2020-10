Düşmən Mingəçevir və Tərtəri atəşə tutub.



Müdafiə Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Mingəçevir şəhəri ərazisinə raket zərbələri, Tərtər şəhərinin ərazisinə isə artilleriya zərbələri endirilib, yaralananlar var.

