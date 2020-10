Ermənistan Silahlı Qüvvələri Xızı rayonu ərazisinə raket zərbələri endirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün “Twitter” hesabındakı paylaşımında bildirib.

O, qeyd edib ki, Xızı və Abşeron bölgəsinə iki 300 km məsafəli orta mənzilli raket atılıb.

