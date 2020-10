Mülki əhalini hədəf alan erməni silahlı qüvvələri növbəti dəfə Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini atəşə tutub.

Düşmən bu dəfə Mingəçevirə raket zərbəsi endirib.

“Real TV” hadisə yerindən reportaj hazırlayıb.

