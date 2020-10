"Mingəçevirə dörd “Toçka” tipli raket buraxılıb" - RƏSMİ

Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Ermənistanın Mingəçevirə endirilən raket zərbələri haqqında məlumat paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə H.Hacıyev “Twitter” hesabında yazıb.

“Azərbaycanın Mingəçevir sənaye şəhərinə Ermənistan tərəfindən dörd ədəd “Toçka” qısamənzilli ballistik raket buraxılıb. İnfrastruktura ciddi ziyan dəyməyib.

Ancaq mülki əhali arasında yaralılar var. Ermənistanın dövlət terroru və ekoloji terroru davam edir. Mingəçevir, həmçinin, böyük su rezervuarıdır”, - deyə Hikmət Hacıyev qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.