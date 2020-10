ABŞ Prezidenti Donald Trampın həkimlər qrupunun nümayəndəsi Brayn Qaribaldi dövlət başçısının xəstəxanadan buraxılma tarixini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qaribaldinin sözlərinə görə, Trampın vəziyyəti pisə doğru dəyişməzsə, o, bazar ertəsi xəstəxanadan evə buraxıla bilər.



Bundan sonra ABŞ lideri müalicəsini Ağ Evdə davam etdirəcək. Trampı müalicə edən həkim Şon Konli onun vəziyyətinin yaxşılaşmağa doğru davam etdiyini qeyd edib. Bildirib ki, artıq 2 gündür hərarəti yoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.