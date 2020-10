Bu da düşmənin Mingəçevirə atdığı partlamayan raketlər - VİDEO

Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Ermənistanın Mingəçevirə raket hücumunu sübuta yetirən görüntüləri paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə H.Hacıyev “Twitter” hesabında yazıb.

“Ermənistanın Azərbaycanın kritik mülki infrastrukturuna qəsdən və məqsədyönlü hücumunun sübutu. Raket Mingəçevirdəki enerji blokunun yaxınlığına düşüb. Ancaq partlamayıb.

Ermənistanı ayıltmaq və məsuliyyəti dərk etməsi üçün sülhəməcburetmə davam etməlidir”, - deyə H.Hacıyev bildirib.

