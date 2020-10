Ermənilər Tərtəri atəşə tutur: Yaralılar var

Ermənistan ordusu ağır artilleriyadan istifadə etməklə Tərtəri atəşə tutmağa davam edir.

Metbuat.az “qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, düşmən yenə təxribata əl ataraq dinc əhalini hədəf alıb.



Belə ki, ötən gecə şəhər mərkəzinə düşən mərmi iki mülki vətəndaşın yaralanmasına səbəb olub.

Bunlar şəhər sakinləri - 1981-ci il təvəllüdlü Taleh Novruzov və 1993-cü il təvəllüdlü Süleymanov Davud Elxan oğludur.

Yaralılar xəstəxanaya çatdırılıb.

Bundan başqa, bir sıra yaşayış evləri, obyektlər də dağıdılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.