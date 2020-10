Bakının Binəqədi rayonunda yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb.

Metbuat.az apa-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Biləcəri qəsəbəsində baş verib.

Belə ki, 79 nömrəli marşrut xətti üzrə hərəkət edən “Daewoo” markalı sərnişin avtobusu yağışlı həva şəraitində yol sürüşkən olduğundan idarəetmədən çıxıb. Nəticədə avtobus yoldan çıxaraq dərəyə aşıb. Daha sonra istinad divarına çırpılıb. Avtobusda olan sərnişinlər təxliyə edilib.

Əraziyə Binəqədi Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşları cəlb edilib.

