"Xəzər Xəbər"in əməkdaşları cəbhədə düşmənin bir neçə hərbçisini, o cümlədən bir generalını və iki polkovnikini boğaraq öldürən və qəhrəmancasına şəhid olan Cəbrayıl Dövlətovun ailəsi ilə görüşüb, onların fikirlərini, xatirələrini dinləyib.

Metbuat.az mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edir:

