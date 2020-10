“Biz hamımız həqiqətin əskəriyik” - Yazıçı Fərid Nəsibzadə

Ölkə başçımız, Ali Baş komandan cənab İlham Əliyevin apardığı uğurlu siyasət əsasında Qarabağdakı antiterror əməliyyatlarında və diplomatik müstəvidə ardıcıl uğurlarımız düşmən tərəfi pərişan edib.

Bu sözləri Metbuat.az-a müsahibəsində, "Laboratory of Art" incəsənət platformasının rəhbəri, yazıçı Fərid Nəsibzadə bildirib.

Hazırda döyüş meydanında qazandığımız uğurların erməniləri hiddətləndirdiyini deyən Fərid Nəsibzadə bildirdi ki, düşmən tərəfi son günlər sosial media üzərindən də aktiv propaqanda fəaliyyəti ilə məşquldur.

''Bu uğurlarımızdan sonra işə düşən erməni propoqanda maşını müxtəlif Avropa parlamentariləri, müxtəlif pro-erməni KİV-ləri, eləcə də bəzi üzdəniraq xarici şou-biznes nümayəndələri vasitəsilə yalan və tavtologiya dolu məlumatları dünya ictimaiyyətinə sosial media üzərindən çatdırmağa çalışırlar.

Prezidentimizin siyasi addımları və ölkənin birinci xanımı, vitse-prezident Mehriban Əliyevanın "onları susdurun" mesajı erməni yalanlarıyla mübarizə aparan sosial səbəkə istifadəçilərini daha da ruhlandırıb.

Belə ki bir çox bloggerlər, səhifə yönəldiciləri öz izləyiciləriylə birləşərək dezinformasiya yayan platformalarda həqiqətləri çatdırır, o platformaların izləyicilərini tarixi faktlarla düzgün məlumatlandırırlar.

Artıq heç kəsə sirr deyil ki, "Twitter'' üzərindən mütəşəkkil formada yayılan #dontbelievearmenia həştəqi dünya ölkələrinin trendinə düşdü.



Bununla da dünən 4-5 saat ərzində ermənilərin "sosial platforma lobbisi" adli mif darmadağın oldu.''

Fərid Nəsibzadə bildirdi ki, rəhbəri olduğu "Laboratory of Art" incəsənət platformasının bu informasiya savaşında tam şəkildə öz yerini alıb.

''Layihənin idarə heyətindən və aktiv üzvlərindən formalaşdırılan komanda Qarabağda əməliyyatlar başlayandan tarixi faktları, məntiqi izahları xarici dillərdə paylaşmaqla məşğuldur. Mütəşəkkil şəkildə və planlı formada öz fəaliyyətlərini sürdürürlər.

"Qarabağımız üçün gedən savaşda əsgərlərimiz cəbhədəykən biz də arxa cəbhədən onlara dəstək göstərməkdə qürur duyuruq. Başlıca məqsədimiz yalan propoqandaların önünü kəsməkdir. Biz bütün imkanlarımızla səfərbər olub ordumuzun yanındayıq.

Çünki biz hamımız əskərik: həqiqətin əskəri, namusun əskəri, milli qeyrətin əskəri! "

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

