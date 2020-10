Ötən gün işğalçı Ermənistanın Baş Naziri Nikol Paşinyan Rusiyanın “Pervıy kanal”ına müsahibə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müsahibə zamanı anidən Hökumət evində işıq sönüb. Nəticədə o, suala cavab vermək üçün ehtiyat generatorunun bağlanmasını gözləmək məcburiyyətində qalıb.

Həmin anın görüntülərini təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.