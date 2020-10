Ermənistan ordusunun 8-ci əlahiddə motoatıcı briqadasının döyüş bayrağı ələ keçirilib.

Metbuat.az sosial mediaya istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan Ordusunun Ermənistan tərəfinin təxribatlarına cavab olaraq başladığı əks-hücum əməliyyatı zamanı Ermənistanın milli qəhrəmanı Vartan Markaryanın adını daşıyan Ermənistan ordusunun 8-ci əlahiddə motoatıcı briqadasının döyüş bayrağı ələ keçirilib.

