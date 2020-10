Erməni sosial şəbəkələrində əsir götürülmüş azərbaycanlı kimi təqdim olunan şəxs əslində erməni imiş.

Metbuat.az xəbər verir ki, erməni yalanını "Fact Check Karabakh" səhifəsi üzə çıxarıb.

Həmin şəxsin çəkilişdən əvvəl hazırlandığına dair fotolar üzə çıxıb.

Yuxarıda qeyd olunan şəkildə siz həmin şəxsin qrim otağında videodan öncə hazırlaşdığını görə bilərsiniz.

