AQTA hərbi vəziyyətlə bağlı MÜRACİƏT ETDİ

Azərbaycan Ordusu təcavüzkar Ermənistanın törətdiyi təxribatlara cavab olaraq sentyabrın 27-dən başladığı genişmiqyaslı əks-hücum əməliyyatı nəticəsində düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirib. Davam edən şiddətli döyüşlər zamanı qoşunlarımızın şəxsi heyətinin şücaəti nəticəsində bir sıra şəhər və kəndlərimiz, strateji əhəmiyyətli yüksəkliklər işğaldan azad olunub. Hazırda şanlı Ordumuz Ermənistan silahlı qüvvələrinə layiqli cavab verməkdə davam edir.

Həyata keçirilən əks-hücum əməliyyatları zamanı işğal olunmuş torpaqlarımızın geri qaytarılması üçün öz canını sipər edən qəhrəman əsgər və zabitlərimiz arasında şəhid olan və yaralananlar var. Hər bir azərbaycanlının yumruq kimi birləşdiyi, bütün diqqət və qüvvələrin ön cəbhəyə səfərbər edildiyi bir şəraitdə göstərdiyi xidmət və fəaliyyət sahəsindən asılı olmayaraq hər kəs bir hədəfə vurmalı və öz nümunəvi fəaliyyəti, vətəndaş məsuliyyəti ilə cəbhədə döyüşən qəhrəman Azərbaycan əsgəri ilə həmrəyliyini nümayiş etdirməlidir.

Ölkəmizdə hərbi vəziyyətin elan olunduğu, eyni zamanda xüsusi karantin rejiminin davam etdiyi bir şəraitdə əhalinin sağlamlığı və təhlükəsizliyinin təmin olunması müharibə dövrünün şərtlərinə uyğun olaraq bizlərdən xüsusi yanaşma və məsuliyyət tələb edir.

Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) Metbuat.az-a verilən məlumata görə, hazırda cəbhə bölgəsində ağır döyüşlərin getdiyi bir vaxtda sağlamlığını itirən, yaralanan və tibbi yardıma ehtiyacı olan əsgərlərimizin olduğunu nəzərə alaraq, digər mühüm sahələrlə yanaşı, qida sahəsində göstərilən xidmət və fəaliyyətlər zamanı da xüsusi məsuliyyət və cavabdehlik hissi nümayiş etdirilməlidir:

«Koronavirusun daha geniş yayılmaması və xəstəliyin qarşısının alınması məqsədilə səfərbər olunmuş qüvvə və vasitələrin bölünməməsi üçün hər bir vətəndaş diqqətli olmalı, bu sahədə mövcud qanunvericiliyin tələblərinə əməl etməlidir. Xüsusilə, qida sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri xəstəliyin yayılmaması üçün əks-epidemik tədbirlərə ciddi riayət etməli, insanların sıx toplaşdığı ictimai iaşə müəssisələrində karantin rejiminin tələblərini daim diqqət mərkəzində saxlamalıdırlar».

Bildirilib ki, Agentlik əməkdaşları tərəfindən bu sahədə aidiyyəti qurumlarla birgə həyata keçirilən yoxlama-nəzarət tədbirləri zamanı, təəssüflər olsun ki, bəzi ictimai iaşə müəssisələrinin sahibləri və müştərilər tərəfindən əslində çox sadə və icrası asan olan aşağıdakı qaydalara əməl edilmədiyi müşahidə olunur:

«Həmçinin aparılan monitorinqlər zamanı yuxarıda qeyd olunan nöqsanlarla yanaşı, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları və metodiki göstərişlərində əksini tapan bir sıra digər qayda və tələblərə əməl olunmadığı aşkar görünür. Dövlət başçısının rəhbərliyi altında COVID-19 pandemiyasına qarşı aidiyyəti qurumların birgə apardığı mübarizə tədbirləri nəticəsində əldə olunmuş epidemioloji sabitliyin qorunub saxlanılması və bu müsbət tendensiyanın davam etdirilməsi, xəstəliyin yayılmasına imkan verməmək üçün hər birimiz bir nöqtəyə vurmalı, gözlə görünməyən düşmənlə birlikdə mübarizə aparmalıyıq.

Bununla əlaqədar, qida sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinə müraciət edərək onları elan olunmuş hərbi vəziyyəti nəzərə almaqla, xüsusi karantin rejiminin tələblərinə əməl etməyə, vətəndaşlarımızın sağlamlığı və təhlükəsizliyini təmin etmək üçün öz peşəsini layiqincə yerinə yetirməyə çalışan insanlarla həmrəy olmağa dəvət edirik.

Unutmaq olmaz ki, ölkəmiz üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən bu tarixi günlərdə arxa cəbhədə hər bir vətəndaş ön cəbhədə böyük rəşadətlə xalqımızın haqq mübarizəsində qələbə naminə inamla irəliləyən Ordumuza əməli fəaliyyəti ilə dəstək nümayiş etdirməli və şanlı qələbəmizə öz töhfəsini verməlidir.

Tanrı Azərbaycanı və Azərbaycan əsgərini qorusun!»-.deyə rəsmi məlumatda bildirilib.

