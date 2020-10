Vanetsyan: "Onun təyinatı xəyanət idi"

Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin (MTX) keçmiş rəhbəri Artur Vanetsyan Arqishti Kyaramyanın vəzifəsindən azad edilməsinə münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Vanetsyan onun təyinatını xəyanət adlandırıb.



"Əvvəldən Kyarmyanın Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri vəzifəsinə təyin edilməsinin milli təhlükəsizlik üçün təhdid olduğunu söyləmişdim", - deyə Vanetsyan bildirib.



Qeyd edək ki, bu gün Arqishti Kyaramyan MTX direktoru vəzifəsindən azad edilib. Bu, son iki ildə Ermənistanda MTX direktoru vəzifəsindən gedən üçüncü şəxsdir.

Mənbə: Sputnik Ermənistan

