Bu igidlərin ayaq səsləri belə düşməni lərzəyə salır... - FOTOLAR

Cəbhə bölgəsindəyik, döyüşlər davam edir. Bu gün, elə bu dəqiqə hər bir azərbaycanlının fikri cəbhədədir. Kimisi yemək yeyəndə, kimisi iş başında, kimisi hətta yuxuda olanda belə döyüşləri, əsgərləri, qazanılan qələbələri düşünür. Sözsüz ki, 30 ilə yaxındır həsrət qaldığımız ən böyük qələbə sevincinə görə canını vətənin hər qarışı uğrunda sipər edən əsgərlərimizə borcluyuq.

Ordumuzun uğurlu nəticələri var. İşğaldan azad olunan hər qarış Azərbaycan torpağına şanlı bayrağımız sancıldıqca, ordumuzla daha da qürur duyuruq, sevincdən göyün yeddi qatına qalxıb hətta Şuşanı, Xankəndini də görürük.

Azərbaycan Ordusunun cəngavər üzvləri düşməni öz dədə-baba yurdumuzdan təmizləyir. Bizim borcumuz isə bu şücaəti göstərənlərdən yazmaq, onları tanıtmaqdır. Bu igidlər ayaq səsləri ilə belə düşməni lərzəyə salan, ermənilərin silah-sursatlarını, texnikalarını döyüş meydanında qoyub qaçmağa məcbur edənlərdir…

Metbuat.az qafqazinfoya istinadən bu dəqiqə ön cəbhədə vuruşan qəhrəman oğullarımızdan bir neçəsinin fotosunu təqdim edir:

