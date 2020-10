Türkiyənin İstanbul şəhərində Azərbaycana Dağlıq Qarabağa məsələsində dəstək üçün avtomobillərin yürüşü keçirilib.

Azərbaycan və Türkiyə bayraqları ilə bəzədilmiş onlarla avtomobil İstanbul küçələrində Azərbaycan ordusu ilə həmrəylik nümayiş etdirib.

Türkiyədə yaşayan yüzlərlə həmvətənimiz və Türkiyə vətəndaşı könüllü olaraq Azərbaycanın qardaş ölkədəki səfirliyinə səfərbərlikdə iştirakla bağlı müraciət edib.

