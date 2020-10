Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edilmiş erməni əsgərlərinin cəsədləri ilə bağlı yeni video yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə yayılan videoda döyüş meydanında məhv edilən çoxsaylı erməni əsgərlərinin cənazəsi görünür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.