Türkiyədə son 24 saatda koronavirusla bağlı statistika açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 1 sutka ərzində 1615 nəfər koronavirusa yoluxub, 58 nəfər isə vəfat edib.

1403 nəfərin isə vəziyyəti ağırdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.