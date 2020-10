Gürcülər bu mahnı ilə Azərbaycana dəstək oldular - VİDEO

Gürcü musiqiçilər Azərbaycana dəstəklərini nümayiş etdiriblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, 6 ifaçı bir araya gələrək məşhur “Ayrılıq” mahnısını ifa ediblər.

Onlar bununla da, son dövrlər Azərbaycan-Ermənistan cəbhə xəttində baş verən hadisələrdə ölkəmizə həmrəyliklərini bildiriblər. Videonun girişində Azərbaycanın uğurlarına sevindikləri də qeyd olunub:

“Bu ölkə hər zaman etibar edə biləcəyimiz, bizim uğurlarımıza sevinən ölkədir. Bu dostluq bütün gürcülərin fəxr etdiyi dostluqdur. Sevgili Azərbaycan, bu mahnı bizdən, sizin gürcü bacı-qardaşlarınız adından sizin üçün səslənir”.

(Qafqazinfo)

