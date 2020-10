ABŞ prezidenti Donald Tramp koronavirus analizi vermək niyyətindədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, “Fox News”a müsahibəsində bildirib.

Onun yeniden test etdirməsində məqsəd özünün əvvəlki kimi yoluxucu olub-olmadığını müəyyənləşdirməkdir.

" Mən hesab edirəm ki sabah test olacaq. Test vermək üçün səbəb axtarmağa ehtiyac yoxdur”, - ABŞ prezidenti müsahibəsində deyib.

