Erməni mayor David Arzumanyan məhv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı erməni saytları təsdiq edib. Məlumata görə, məhv edilmiş mayor Suriyadan 1 həftə əvvəl gəlibmiş.

Qeyd edək ki, D.Arzumanyan 1986-cı il təvəllüdlü olub. 20 il işğalçı Ermənistan ordusunda xidmət edib.

