Ermənistan ordusunun polkovnik-leytenantı MƏHV EDİLDİ - FOTO

Dünən həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı Azərbaycan Ordusunun atəş zərbəsi nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 5-ci dağatıcı alayının qərargah binası dağıdılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat xidməti yayıb.

Qeyd olunub ki, nəticədə binada olan 10-cu dağatıcı diviziyanın qərargah rəisi polkovnik Samvel Qriqoryan ağır yaralanıb, alayın artilleriya rəisi polkovnik-leytenant Arman Dermeyan və xeyli sayda hərbi qulluqçu məhv edilib.

