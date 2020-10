Oktyabrın dördündə Azərbaycan ordusu Cəbrayıl şəhərini və rayonunun bir çox kəndlərini işğaldan azad etdi.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin məhşur "TV100" kanalı Cəbrayılın mərkəzindən kadrlar lentə alıb.

Həmin görüntülərdə Azərbaycan ordusunun işğaldan azad etdiyi torpaqlardakı erməni postlarını və viran qalmış kəndləri görmək olar.

İzlədikcə qürurlandıran həmin görüntüləri təqdim edirik:

