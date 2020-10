“Versace” Azərbaycana dəstək oldu - FOTO

“Mən düşünürəm ki, Azərbaycan çox fərqli yerdir və başqalarına oxşamır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri “Nargis Magazine” jurnalına açıqlama verən “Versace” brendinin rəhbəri Canninin dizayner bacısı Donatella bildirib. O, Azərbaycana dəstəyini belə ifadə edib:

“Mənim fikrimcə, Azərbaycan başqalarına bənzəməyən çox məxsusi bir yerdir. Ölkə Avropa və Asiyanın qovşağında yerləşir, bu da mədəniyyətlərin və dinlərin unikal ahəngini yaradır. Arxitekturası, modası, insanları, hətta mətbəxi Şərq və Qərbin birləşməsidir”.

