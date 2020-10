Məşhur aktrisa Türkan Şoray Azərbaycana dəstək olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə paylaşım “Nargis Magazine” jurnalının “İnstagram” hesabında yerləşdirilib:

"Azərbaycan xalqı o qədər istiqanlı və mehribandır ki, ölkəniz mənim üçün ikinci evim kimidir. Bu söz xatirinə deyilən ifadə deyil, doğrudan da, belədir. Azərbaycana gəldikdə özümüzü öz vətənimizdəki kimi hiss edirik".



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.