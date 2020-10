Bakı və İrəvan Moskvada məsləhətləşmələrdə iştirak edəcəyini təsdiqləyib.

Metbuat.az "RIA Novosti" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya XİN-in rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bildirib.

O deyib ki, məsləhətləşmələrə aktiv hazırlıq gedir.

Qeyd edək ki, belə bir təşəbbüslə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin çıxış edib.

