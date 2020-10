Azərbaycan ordusunun işğal altında olan ərazilərin azad edilməsi istiqamətində apardığı hərbi əməliyyatlar uğurla davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkədə yayılmış son görüntülərdə yerə səpələnmiş erməni əsgərlərinin meyitlərinin onu deməyə əsas verir ki, ordumuz işğal altında olan topraqların azad edilməsində əhəmiyyətli dərəcədə irəliləyib. Düşmən tərəfinin isə ümumilikdə cəbhə boyu gedən döyüşlərdə minlərlə hərbçisini itirməsi öz təsdiqini tapır.

