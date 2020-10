İşğalçı Ermənistan ordusu daha 26 hərbçisini itirdiyini ETİRAF ETDİ - SİYAHI

Azərbaycan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş torpaqlarımızın azad edilməsində məhv edilmiş erməni hərbiçilərinin adları açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyi öldürülən daha 26 hərbçinin adlarını bildirib.

İşğalçı Ermənistan ordusunda ölən hərbçilərin adları:

Qorqyan Roman Nairi - 2000-ci il

Mesropyan Monte Ovik - 2001-ci il

Muradyan Suren Sergeyeviç - 2000-ci il

Xaçatryan Qeqam Karen - 2001-ci il

Eqoyan Artem Arşak - 1997-ci il

Yurdinyan Leon Aiki - 2001-ci il

Movsisyan Şenik Ara - 2001-ci il

Badalyan Samvel Vaqn - 2000-ci il

Aleksandrian Emil Armeni - 2000-ci il

Xaçatur Qaqik Azizyan - 2000-ci il

Davtyan Narek David - 2001-ci il

Danielyan Artur Vardanik - 1995-ci il

Baqyants Albert Suren - 1976-ci il

Rostomyan Akop Arai - 1989-cu il

Karapetyan Oqanes Qarnik - 1996-cı il

İsrailtyan Marat Nikolay - 1978-ci il

Potoyan Roman Armeni - 2001-ci il

Toroyan Qriqor Roberti - 2001-ci il

Manvelyan Hunan Sarqsi - 2000-ci il

Ayvazyan Pap Qarik - 2001-ci il

Narek Kamsar Oqannisyan - 2000-ci il

Mkrtşyan Tiqran Farad - 1995-ci il

Artur Karapet Kazaryan - 1984-cü il

Zakaryan Tiqran Şahen - 2000-ci il

Konyan Norayr Qriqoreviç - 2000-ci il

Arutyunyan Karapet Mkrtç - 2001-ci il.

Mənbə:News.arm

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.