Ermənistan daxili qoşunların keçmiş komandanı Levon Yeraosyan Qarabağa gələrkən yolda həbs edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatı “Qraparak” yayıb.

Hadisə ilə bağlı əlavə məlumat verilməyib.

Xatırladaq ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Yeranosyanı 2018-ci il mayın 11-də istefaya göndərib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.