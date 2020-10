Qarabağda təmas xəttindən olan reportaj “ayın videosu” seçildi - VİDEO

“Anadolu” agentliyinin (AA) internet saytlarında türk və ingilis dillərində keçirilən səsvermədə Qarabağda təmas xəttindən hazırlanan reportaj “ayın videosu” seçilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AA-nın saytında bildirilib.

Məlumata görə, reportajı agentliyin cəbhə bölgəsinə ezam olunmuş əməkdaşı, azərbaycanlı Ruslan Rəhimov hazırlayıb.

Videoda işğalçı Ermənistan ordusunun mülki vətəndaşları hədəfə alan hücumları və vəzifə başında olan jurnalist heyətinin hücumlardan son anda xilas olunmaları görünür.

