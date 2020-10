Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov nazirliyin Baş idarəsinə yeni rəis təyin edib.

Metbuat.az "unikal.org"a istinadən xəbər verir ki, nazir F.Məmmədovun əmri ilə Cəfərov İlqar Xanlar oğlu Ədliyyə Nazirliyi İcra Baş İdarəsinə rəis təyin edilib.

O, bu təyinata qədər Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzində rəis vəzifəsində çalışıb.

Qeyd edək ki, bir müddət öncə Ədliyyə Nazirliyi İcra Baş İdarəsinin rəisi Nurəddin Mustafayev vəzifəsindən azad olunmuşdu.

