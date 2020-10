27 sentyabrdan 9 oktyabr saat-12:00-a qədər Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan Respublikasının dinc əhalisinə qarşı törədilmiş cinayətlərin statistikası açıqlanıb.

Baş Prokurorluqdan Metbuat.az-a verilən məlumata görə:

Həlak olmuş dinc sakinlərin sayı – 31

Yaralanmış dinc sakinlərin sayı – 164

Yararsız vəziyyətə düşmüş yaşayış evlərinin sayı - 1054

Yararsız vəziyyətə düşmüş mülki obyektlərin sayı – 142

Yararsız vəziyyətə düşmüş çoxmənzilli yaşayış binalarının sayı – 45-dir.

