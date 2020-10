Ermənilər bu dəfə Günayı hədəf seçdilər - FOTO

Müğənni Günay İbrahimli yeni fotosessiya etdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçı fotolarını erməni yalanlarını və terrorizmini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün 2 milyona yaxın “İnstagram” hesabında həşteqlərlə yerləşdirib.

Həşteqlərdə “Qarabağ Azərbaycandır!”, “Erməniyə inanma!”, “Erməni terrorizmini dayandırın”, “Erməni işğalını dayandırın”, “Erməni təcavüzünü dayandırın” sözləri yer alıb.

Bundan sonra Günay erməni istifadəçilərin hücumuna məruz qalıb. Onlar şəkillərə təhqirlər yazıblar.

Fotoları təqdim edirik:

