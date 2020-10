Ermənistan silahlı qüvvələri yenidən artilleriyadan Füzuli rayonunu atəşə tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, rayonun Qarabağ kəndinə Ermənistan tərəfindən beş dəfə zərbə endirilib.

Nəticədə, iki mülki şəxs - Samir Əsədov və Alman Abbasov yaralanıb.

Oxu.az

