İllər sonra Tərtərçaya qovuşan su... - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, oktyabrın 3-də Suqovuşan kəndinin düşmən işğalından azad edilməsindən sonra Suqovuşan su anbarından suyun buraxılmasına nail olunub. Nəticədə üç rayonun - Tərtər, Goranboy və Yevlaxın su təminatında əsaslı şəkildə dəyişiklik baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki,hazırda su anbarından buraxılan suların nizamlanması nəticəsində sözügedən rayonlara suyun verilməsi, eyni zamanda ekoloji tarazlıq təmin olunub.

Tərtərçayının hazırkı vəziyyətini əks etdirən görüntüləri təqdim edirik:

(Qafqazinfo)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.