Azərbaycan Silahlı Qüvvələri keçirdiyi əks-hücum əməliyyatı nəticəsində işğal asltındakı ərazilərin azad olması zamanı düşmənin daha bir neçə hərbi zireh və texnikalartını ələ keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ələ keçirilən hərbi texnika müəyyən edilmiş yerlərə gətirilərək təhvil verilib.

Həmin texnika və sursatların görüntülərini təqdim edirik.

