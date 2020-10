Ermənistan silahlıları Tərtər şəhərini və cəbhəyanı kəndləri atəşə tutmaqda davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, xüsusən rayonun Şıxarx qəsəbəsi düşmən mərmilərinə tuş gəlib.

Şıxarx qəsəbəsi məcburi köçkünlərin yaşadığı ərazidir.

Qəsəbə sakininin sözlərinə görə, düşmən qəsəbəni fasiləsiz atəşə tutur.

