Lavrovdan QARABAĞ AÇIQLAMASI: "Münaqişənin tezliklə sülh yolu ilə..."

Bakı və İrəvan Qarabağla bağlı substantiv danışıqlara başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Rusiya XİN rəhbəri Sergey Lavrov deyib.

“Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə tənzimlənmənin əsas prinsipləri əsasında münaqişənin tezliklə sülh yolu ilə həlli məqsədilə substantiv danışıqlara başlayırlar”, - Lavrov əlavə edib.

O qeyd edib ki, Ermənistan və Azərbaycan Qarabağla bağlı danışıqlar prosesi formatının dəyişməzliyini təsdiqləyiblər.

