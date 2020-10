Azərbaycan Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyi (ANAMA) cəbhə zonasında silah-sursatların zərərsizləşdirilməsi barədə brifinq keçirir.

Metbuat.az Real TV-yə istinadən mətbuat konfransını təqdim edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.