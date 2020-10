"Uşaqlardan xahiş edirik ki, hər hansı mərmi görsələr, mütləq valideynlərinə müraciət etsinlər, tanımadıqları obyekti toxunmasınlar. Həmçinin sakinlər də tanımadıqları obyekti gördükdə lazımi qurumlara məlumat versinlər".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Respublikasının Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyinin (ANAMA) əməliyytalar üzrə meneceri Elnur Qasımov deyib.

"Tapıntıların çoxu otlaq sahələrdə olur, mütləq onlara toxunmayın", - o qeyd edib.

