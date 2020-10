Ermənistan tərəfinin guya Qafanı bölmələrimiz tərəfindən atəşə tutması və ölən, yaralananların olması barədə yaydığı məlumat yalandır və düşmənin növbəti təxribatıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

