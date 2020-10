Bu gün Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovla Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev brifinq keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, brifinq saat 15:00-da Xarici İşlər Nazirliyində baş tutacaq.

