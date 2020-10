''Şayiələrə inanıb, düşməni sevindirməməliyik'' - AÇIQLAMA

''Ruh yüksəkliyimizi qətiyyən itirməməli, düşməni sevindirməməliyik''.

Bu sözləri Metbuat.az-a açıqlamasında Türkiyədə yaşayan jurnalist, Qərbi azərbaycan icması Ankara təmsilçiliyinin mətbuat katibi Oktay Hacımusalı deyib. Onun sözlərinə görə qəhrəman ordumuz düşmənə cəbhə xətti boyunca qan uddurur və bu atəşkəs qətiyyən xalqın qələbə əzmini sındırmamalıdır.

Oktay Hacımusalı bildirib ki, beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq əldə olunan atəşkəs sadəcə qısa müddətli atəşkəsdir və bütün Azərbaycan xalqı hamı bir nəfər kimi ölkə başçısı cənab Ali baş komandan İlham Əliyevin ətrafında sıx surətdə birləşməlidir.

Yayılan şayiələrə inanmağın ancaq və ancaq düşməni sevindirəcəyini vurğulayan jurnalist bildirib ki, bəzilərinin iddia etdiyi kimi bu qısa müddətli atəşkəs dövründə işğalçı Ermənistanın özünü toparlaması qətiyyən mümkün deyil və bu müddət ərzində ciddi itkilər verərək geri çəkilən işğalçı dövlət bir şeyi anlamalıdır: Azərbaycan öz əzəli və əbədi torpaqlarından əsla və əsla vaz keçməyəcək:

"Azərbaycan Xarici siyasət idarəsinin rəhbəri saatlarla davam edən danışıqlara getməmişdən öncə ölkə başçımız zatən canlı efirdən bir qarış torpaqdan belə vaz keçməyəcəyimizi, torpaqlarımızı işğaldan qurtaracağımızı bildirmişdi. İndi müəyyən qüvvələrin qısamüddətli atəşkəsdən öz xeyirləri üçün istifadə etmələri əsla qəbul ediləcək bir durum deyil. Şəhidlərimizi qürurla dəfn etdikdən, yaralılarımızı savaş meydanından çəkdikdən və işğaldan azad olunan torpaqlarımızdan düşmənin sıradan çıxarılan texniki və insani qüvvələrini təmizlədikdən sonra bu ölüm qalım savaşımızı zatən davam etdirəcəyik.

Bundan kimsənin şübhəsi olmasın! Xalqımızın savaş əzmi yüksək səviyyədədir və imkan verməməliyik ki, müəyyən qüvvələr bu əzmimizi qırsınlar. Sosial şəbəkələrdə özəlliklə paylaşımlarımıza diqqət etməli, əsla və əsla düşməni sevindirməməliyik.

Hələ qarşıda sevinəcəyimiz çox qələbə xəbəri var."

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.